Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiul ar urma sa aiba loc sambata, in contextul unor zvonuri privind o eventuala vizita a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA Nancy Pelosi in Taiwan, in urmatoarele zile transmite AFP, potrivit News.ro.Manevrele limitate ca suprafata ar fi trebuit sa aiba loc in vecinatatea coastei chineze.Autoritatile…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a discutat cu omologul sau chinez, Xi Jinping, despre avansarea cooperarii in chestiunile de interes comun, anunta Casa Alba, precizand ca liderul de la Washington a reafirmat linia politica a Washingtonului fata de Taiwan si a cerut evitarea tensiunilor. Conversatia…

- China si-a declarat miercuri opozitia ferma fata de o potentiala vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, si a avertizat ca Washingtonul ar trebui sa isi asume ‘toate consecintele’, informeaza AFP, transmite AGERPRES . ‘Daca Statele Unite…

- Oficialii din securitatea naționala a SUA lucreaza in secret pentru a o convinge pe președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, de riscurile pe care le-ar putea reprezenta calatoria in Taiwan, intr-un moment extrem de tensionat intre insula autonoma și China, scrie CNN.Surse care cunosc planurile…

- O potențiala vizita in Taiwan a șefei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, ingrijoreaza administrația lui Joe Biden, care se teme ca aceasta calatorie ar depași linia pe care Beijingul este dispus sa o tolereze. China a avertizat luni, prin intermediul unui purtator de cuvant al Ministerului…

- Oficialii administrației Biden sunt ingrijorați ca Beijingul ar putea sa declare zona de excludere aeriana (no-fly zone) deasupra Taiwanului inaintea unei posibile vizite a președintei Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in efortul de a impiedica aceasta deplasare, scrie CNN, citand…

- Administratia Chinei a avertizat, marti seara, Statele Unite ca va fi nevoita sa reactioneze "puternic" si "determinat" daca Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, va efectua o vizita in Taiwan, informeaza site-ul Axios.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pe masura ce ostilitatea Chinei se intensifica, un oficial taiwanez de top avertizeaza ca racheta supersonica de croaziera Yun Feng poate atinge Beijingul. You Si Kun, presedintele Adunarii Legislative din Taiwan, sau Yuan, a tinut un discurs la Taiwan Overseas Network, unde a declarat ca racheta supersonica…