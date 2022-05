Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean roman a fost arestat in Alicante dupa ce s-a prefacut ca este agent al poliției naționale spaniole și a jefuit o refugiata ucraineanca, informeaza Digi24 . Talharia a avut loc in centrul orașului, la finalul lunii aprilie. Intr-un amestec de engleza și spaniola, barbatul i-a spus victimei,…

- Cum poate caștiga Mircea Lucescu titlul in Ucraina chiar și in plin razboi. Tehnicianul lui Dinamo Kiev și-ar dori ca lupta pentru caștigarea campionatului, in acest sezon, sa se decida tot pe teren. Dar situația generata de invazia militara a Rusiei in țara vecina, face puțin probabila o asemenea rezolvare.…

- Fostul primar de Chișinau, Dorin Chirtoaca a anunțat ca s-a oferit voluntar pentru a lupta in razboiul din Ucraina. „Neavand stagiu militar m-au pus pe o lista de așteptare”, a spus acesta la un post de televiziune roman.

- Indicatoare rutiere in ucraineana. Este o propunere care vine, culmea, tot de la Cluj și care a fost facuta zilele trecute de un deputat. De la USR. Dupa ce primarul Emil Boc a pus steaguri ucrainene in Cluj Napoca, useristul Viorel Baltarețu a venit cu o idee și mai și. Indicatoare rutiere cu litere…

- Corneliu Tudosanu este un barbat de nationalitate romana, in varsta de 46 de ani, care locuieste de 24 de ani in Spania. Impresionat de numarul mare de refugiati care parasesc Ucraina din cauza razboiului, romanul a plecat pe 4 martie din Madrid spre granita polono-ucraineana, pentru a oferi transport…