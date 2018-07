Scenaristul Shinobu Hashimoto, cunoscut pentru colaborarea sa cu Akira Kurosawa la peliculele ''The Seven Samurai'' si ''Rashomon'', s-a stins din viata la varsta de 100 de ani, informeaza presa japoneza preluata de DPA. Hashimoto a decedat joi dimineata, la locuinta sa din Tokyo, din cauza unei pneumonii, a relatat postul nipon NHK. A cunoscut succesul dupa ce a scris, in colaborare cu Kurosawa, scenariul pentru ''Rashomon'', in 1950, film premiat cu Leul de Aur in cadrul Festivalului de Film de la Venetia din 1951. Nascut in prefectura Hyogo,…