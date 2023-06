Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis s-a intalnit, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției de guvernare pentru a cauta soluții la rezolvarea grevei din Educație. Iohannis le-a cerut lui Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu sa prezinte public concluziile negocierilor cu sindicatele și sa ia masuri pentru ca finalul…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la Sibiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala ar trebui sa inceapa in cursul zilei de vineri, dar doar daca se incheie greva din Educatie. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a adaugat seful statului. „Eu nu am de gand sa ma…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi la SIbiu, ca procedurile pentru rotativa guvernamentala ar trebui sa inceapa in cursul zilei de vineri, dar doar daca se incheie greva din Educatie. „Nu cred ca se va face rotatia in timpul unor negocieri”, a adaugat seful statului. „Eu nu am de gand sa ma…

- Premierul Nicolae Ciuca poate demisiona vineri, 26 mai, precum prevede calendarul inițial al rotativei guvernamentale, iar noul guvern poate fi instalat pana marți, 30 mai, in ciuda grevei generale din educație, a declarat miercuri președintele Klaus Iohannis intr-o conferința de presa susținuta la…

- Protestele și amenințarea grevei generale pare sa-i fi convins pe cei din Guvern sa mai negocieze cu sindicatele din educație. „Premierul Nicolae-Ionel Ciuca: Partidul Național Liberal a susținut inca de la inceput ca principala preocupare a coaliției trebuie sa fie soluționarea problemelor cetațenilor. …

- Premierul Nicolae Ciuca, afirma ca vrea sa se intalneasca cu sindicatele, duminica, la Guvern. El anunta ca duminica, la ora 12,00, a convocat o intalnire cu sindicatele pentru discutii.Precizarile premierului vin dupa ce presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca orice negociere privind viitorul…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe prezent la conferința „Francofonia viitorului: educație pentru dezvoltare durabila”, organizata la Palatul Cotroceni! „Cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la aderarea Romaniei la OIF, am avut onoarea sa particip la conferința „Francofonia viitorului: educație pentru…

- Șeful statului l-a primit la Palatul Cotroceni pe secretarul general al Organizației Internaționale a Francofoniei, Louise Mushikiwabo, invitata la eveniment. Discursul președintelui este transmis LIVE, de TVR Info.