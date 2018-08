Scena balconului din 68 (I) In noaptea de 20 spre 21 august 1968, trupele Pactului de la Varsovia (minus Romania si Albania), conduse de generalul sovietic Iamscikov ocupau Cehoslovacia. Dupa sursele celui mai important specialist de la Oxford, profesorul R.J. Crampton, era vorba de 29 de divizii (marea majoritate trupe sovietice dislocate in R.D.G., Polonia, Ucraina si Ungaria, precum si armate nationale), 7.500 de tancuri si 1.000 de avioane care au luat cu asalt punctele strategice si in ca (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

