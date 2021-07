Stiri pe aceeasi tema

- Scarlett Johansson a intentat un proces impotriva studioului Disney, fiind nemulțumita ca filmul „Black Widow” a fost lansat in streaming. In acest fel ea ar fi fost lipsita de unele potențiale caștiguri. Actrița, care este și producatorul executiv al filmului, acuza Disney ca a incalcat contractul,…

- Actrita Scarlett Johansson a intentat, joi, un proces împotriva Walt Disney Co., acuzând ca i-a fost încalcat contractul atunci când "Black Widow" a fost lansat pe Disney+, scrie The Hollywood Reporter."Black Widow", produs de Marvel, se numara printre…

- Principalii indici ai burselor de pe Wall Street au inchis luni la cele mai inalte niveluri atinse vreodata, pe fondul evoluțiilor bune ale acțiunilor Tesla și ale banci, relateaza Reuters. Acțiunile Tesla au crescut cu peste 4% și au contribuit cel mai mult la caștigurile din S&P 500 și Nasdaq. CEO-ul…

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, a debutat pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, informeaza News.ro. Pe parcursul primelor trei zile de la lansarea in cinematografele romanesti, filmul a obtinut…

- Cea mai recenta productie a studiourilor Marvel, ''Black Widow'', a debutat pe primul loc in box-office-ul american realizand incasari de 80 de milioane de dolari de vineri pana duminica, un record de la debutul pandemiei, potrivit datelor provizorii publicate duminica de o companie…

- „Vaduva Neagra/ Black Widow”, thriller de actiune Marvel din seria „Avengers”, cu Scarlet Johansson in rol principal, va rula in cinematografele romanesti incepand cu 9 iulie, potrivit news.ro. Filmul o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa isi confrunte trecutul dupa…

- “Black Widow” (Vaduva neagra), o incursiune in trecutul celei mai misterioase dintre Razbunatori, va avea premiera in Romania in data de 9 iulie. Pana cand ajungi sa vezi la cinema “Black Widow”, pe virginradio.ro te ajutam sa descoperi mai bine personajul cu ajutorul filmelor Marvel in care a mai aparut…

- “Black Widow”, un nou action-thriller Marvel din seria Avengers, o are in prim plan pe Natasha Romanoff, care este nevoita sa iși confrunte trecutul dupa ce se trezește prinsa intr-o conspirație ce are legatura cu viața ei. “Black Widow” (Vaduva neagra), o incursiune in trecutul celei mai misterioase…