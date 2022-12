Stiri pe aceeasi tema

- Șeful echipei de Formula 1 Ferrari, Mattia Binotto, a decis sa demisioneze, a anunțat vineri cotidianul Corriere della Sera pe site-ul sau, motivata de pierderea increderii din partea președintelui John Elkann, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mai multe tari din Uniunea Europeana lupta de ani buni cu site-urile ilegale de jocuri de noroc. Tranzactiile bancare catre acestea sunt blocate, datorita unor mecanisme si prevederi legislative implementate in acest sens.

- Judecatoria Turda a dat azi sentința in dosarul in care omul de afaceri Daniel Miron, din Campia Turzii, era judecat pentru violența in familie, in condițiile in care inculpatul nu și-a recunoscut fapta. Daniel Miron a fost condamnat pentru mai multe capete de acuzare: rele tratamente aplicate minorului,…

- Procurorii DIICOT și polițiștii au descins la clanul Cordunenilor, din Iași. 42 de percheziții au loc luni dimineața, in doua dosare in care sunt implicați membri ai gruparii interlope.

- Romania are o instituție special conceputa sa opreasca operațiunile de spalare de bani. Se numește Oficiul Național pentru Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), are 23 de ani de la infiintare și a fost vanat in permanența de politicieni. Recent, oficiul a fost evaluat de o comisie de experți internaționali,…

- Dupa o cearta aprinsa in familie, un tanar de 32 de ani din Sighetu Marmației a fost atat de suparat pe tatal sau incat a vrut sa-și puna capat zilelor. A fost gasit cu arsuri grave pe corp in gradina din spatele casei. Medicii se lupta sa ii salveze viața. Scandalul dintre cei doi s-a […] Source

- Parlamentul elvetian si-a dat joi aprobarea finala pentru cumpararea a 36 de avioane de lupta F-35A Lightning II ale Lockheed Martin, fara sa astepte un referendum referitor la acest acordul, transmite Reuters. Elvetia a optat anul trecut pentru achizitia de avioane de lupta F-35, infuriind oponentii…

- Elvetia a optat anul trecut pentru achizitia de avioane de lupta F-35, infuriind oponentii care au spus ca se vor asigura ca va avea loc un referendum pentru a anula ceea ce ei au numit o optiune ”Ferrari” inutila. Guvernul a spus ca va semna contractul inainte de referendum, argumentand ca este putin…