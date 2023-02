Stiri pe aceeasi tema

- New York Times da in judecata Comisia Europeana pentru ca nu a facut publice mesaje text trimise intre președintele executivului european, Ursula von der Leyen, și directorul Pfizer, Albert Bourla, transmite Politico.

- Publicatia americana The New York Times actioneaza in instanta Comisia Europeana pentru refuzul acesteia de a face publice SMS-urile dintre presedinta CE Ursula von der Leyen si directorul executiv al grupului Pfizer, Albert Bourla, in legatura cu vaccinurile anti-COVID-19,

- Mesajele ar putea dezvalui detaliile acordurilor de cumparare a vaccinurilor COVID 19, in valoare de miliarde de euro, scrie publicatia europeana Politico.The New York Times a dat in judecata Comisia Europeana deoarece executivul UE nu a dat publicitatii mesajele text dintre presedinta Ursula von der…

- O influența „demasurata” care „dauneaza” sanatații publice. Așa descriu doua ONG-uri din domeniul sanatații relația dintre companiile farmaceutice și instituțiile europene in cel mai recent raport al lor. Influența lobby-ului Big Pharma in instituțiile europene, fie ca este vorba de Comisia Europeana…

- Comisia Europeana va propune o legislatie care sa vizeze „o industrie cu zero emisie neta” de gaze cu efect de sera si, prin urmare, neutra in carbon, prin stimularea tehnologiilor verzi, a anuntat marti la Davos presedinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

- O invitatie nedorita ar putea ajunge in curand in cutia postala a Ursulei von der Leyen, din partea europarlamentarilor care conduc comisia pentru Covid-19 a Parlamentului European, care au decis sa-i ceara presedintelui Comisiei Europene sa apara public in fata comisiei, potrivit unui comunicat transmis…

- O invitatie nedorita ar putea ajunge in curand in cutia postala a Ursulei von der Leyen, din partea europarlamentarilor care conduc comisia pentru Covid-19 a Parlamentului European, care au decis sa-i ceara presedintelui Comisiei Europene sa apara public in fata comisiei, potrivit unui comunicat…

- Apar informații compromițatoare care il au in centru pe CEO-ul Pfizer, Albert Bourla, care a refuzat pentru a doua oara invitația de a se prezenta in fața Parlamentului European pentru o audiere in cadrul careia ar fi trebuit sa explice negocierile purtate cu Comisia Europeana referitoare la furnizarea…