- Franta a anulat o intalnire intre ministrul Fortelor Armate Florence Parly si omologul sau britanic, planificata pentru aceasta saptamana, dupa ce Australia a renuntat o comanda pentru submarine franceze in favoarea unui acord cu Washingtonul si Londra, au declarat doua surse

- Un scandal imens este pe punctul sa izbucneasca in NATO, afectand grav, in același timp, relațiile franco-americane. Guvernul de la Paris a acuzat SUA și Australia ca au mințit in privința ruperii unui...

- Franta a anulat o intalnire intre ministrul Fortelor Armate Florence Parly si omologul sau britanic, planificata pentru aceasta saptamana, dupa ce Australia a renuntat o comanda pentru submarine franceze in favoarea unui acord cu Washingtonul si Londra, au declarat doua surse familiare situatiei,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a subliniat duminica "imensa importanta" a relatiei dintre Marea Britanie si Franta si dragostea "de nezdruncinat" a Londrei pentru Paris, in fata furiei franceze dupa anuntul unui parteneriat strategic intre Washington, Canberra si Londra, noteaza AFP. …

- O intalnire programata saptamana aceasta intre ministrul francez al apararii, Florence Parly, si omologul sau britanic, Ben Wallace, a fost anulata la cererea Parisului, a aflat AFP duminica dintr-o sursa in cadrul ministerului francez. "Intalnirea prevazuta saptamana aceasta la Londra…

- Statele Unite, Australia si Marea Britanie au anuntat miercuri un parteneriat strategic pentru a contracara China, parteneriat ce prevede furnizarea de submarine americane cu propulsie nucleara Canberrei. Franta pierde 56 miliarde euro – un megacontract semnat in 2016 pentru furnizarea a 12 submarine…

- Seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, a vorbit sambata despre criza grava provocata de „torpilarea” unui urias contract de submarine franceze pentru Canberra, denuntand o “minciuna, o duplicitate, o pierdere majora a increderii” si “un dispret” din partea aliatilor Frantei. Potrivit AFP, intrebat…

- Tensiuni diplomatice intre Franța și parteneri istorici. Guvernul de la Paris și-a rechemat ambasadori din SUA și Australia dupa ce ambele țari au incheiat un pact de stabilitate cu Marea Britanie.