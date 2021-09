Premierul britanic, Boris Johnson, a subliniat duminica "imensa importanta" a relatiei dintre Marea Britanie si Franta si dragostea "de nezdruncinat" a Londrei pentru Paris, in fata furiei franceze dupa anuntul unui parteneriat strategic intre Washington, Canberra si Londra, noteaza AFP.



Marea Britanie si Franta au "o relatie foarte amicala", de o "imensa importanta", a declarat, potrivit agentiei britanice Press Association, Boris Johnson jurnalistilor la bordul avionului care il ducea la New York. "Dragostea noastra pentru Franta este de nezdruncinat", a afirmat el in cursul calatoriei…