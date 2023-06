Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca , a declarat ca din verificarile efectuate a rezultat ca nu a existat o scapare in spatiul public a subiectelor de la Bacalaureat inainte de sustinerea probei la Limba si literatura romana.“Urmare a informatiilor pe care le-am vazut cu totii in spatiul public, Centrul…

- Mai multe fotografii care par sa fie subiectele la Matematica din acest an la Bacalaureat au aparut pe rețelele de socializare și au fost preluate de mass-media.Pe mai multe dintre aceste fotografii poate fi identificat centrul de examen, fiind vorba de școli din Teleorman, București și Ilfov.In urma…

- Comisia de bacalaureat de la Liceul Teoretic Decebal din Caras Severin a fost schimbata dupa ce subiectele au aparut ieri in timp real in spațiul public, a declarat ministrul Educației, Ligia Deca. Ea a spus ca cei responsabili vor fi sancționați disciplinar "serios".

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marti despre cautarea expresiei "de buna voie" pe internet, cu o seara inante de Bacalaureat ca este un rezultat care nu poate fi corelat stiintific cu o potentiala iesirea a subiectelor in spatiul public. Ministrul a anuntat ca vor dispune si un audit informatic,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat marti despre cautarea expresiei ”de buna seama” pe internet, cu o seara inainte de Bacalaureat ca este un rezultat care nu poate fi corelat stiintific cu o potentiala iesirea a subiectelor in spatiul public. Ministrul a anuntat ca vor dispune si un audit informatic,…

- Ministrul Educatiei a fost intrebat in conferinta cum comenteaza faptul ca subiectele de la Bacalaureat au aparut in timp real, in spatiul public, Ligia Deca precizand ca in cazul de ieri, Inspectoratul Scolar Judetean de la Caras Severin a inaintat Comisiei nationale de Bacalaureat solicitarea de schimbare…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, minimizeaza scurgerea subiectelor de la Bacalaureat. Deca spune ca subiectele au fost facute publice de o comisie din Caraș cand elevii erau deja in sali. Cei de la Dexonline, care au facut publica scurgerea subiectelor spun altceva. Dexonline a anunțat ca expresia de…

- Ministrul Educației, Ligia Deca respinge ideea școlilor de corecție și susține ca religia poate fi o disciplina la examenul de Bacalaureat. Afirmațiile au fost facute la finalul unor dezbateri-maraton la Comisia de educatie a Camerei Deputatilor, la care au participat reprezentantii cultelor religioase,…