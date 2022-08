Stiri pe aceeasi tema

Guvernul Uzbekistanului a anuntat luni ca a ridicat blocajul impus de peste un an retelelor sociale populare Twitter, WeChat si VKontakte in aceasta tara autoritara din Asia Centrala, relateaza France Presse.

Nava de salvare a ONG-ului francez SOS Mediterranee, Ocean Viking, a primit permisiunea de a acosta cu 380 de migranti la bord in portul Salerno, la sud de Napoli, a anuntat, duminica, pe Twitter organizatia umanitara, relateaza Le Libre, potrivit Agerpres.

Twitter, Meta si alte retele de socializare au sters, vineri, inregistrari video ale asasinarii fostului premier japonez Shinzo Abe, care le incalca reglementarile cu privire la continut, relateaza The Associated Press.

Miliardarul Elon Musk și cofondatorul Dogecoin (DOGE), Jackson Palmer, sunt blocați in lupta pe rețelele de socializare pentru afirmația lui Palmer ca ar putea elimina roboții Twitter cu un simplu script Python.

Rusia si-a reinnoit vineri in fata Consiliului de Securitate al ONU afirmatiile potrivit carora SUA desfasoara in Ucraina un program secret de arme biologice, Washingtonul calificand in schimb aceste acuzatii drept "absurditati", potrivit France Presse.

Peste 2,8 milioane de romani vor primi acasa vouchere sociale de la stat, pentru a-și completa veniturile in contextul scumpirilor in lanț, insa cardurile electronice nu vor ajunge la 1 iunie, ci „va dura o perioada de timp" pana cand tichetele vor intra in posesia romanilor cu venituri mici.