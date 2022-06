Zecile de ONG-uri s-au coalizat pentru a-l acuza pe președintele Klaus Iohannis de „atac direct atat la adresa avertizorilor de integritate, cat și a libertații presei”, atunci cand a afirmat, referitor la apariția in presa a proiectelor legilor securitații, ca „știm cine le-a dat” și ca „e o eroare majora”. Intr-o scrisoare deschisa, 45 de […] The post Scandalul legilor securitații. 45 de ONG-uri il acuza pe Klaus Iohannis ca incalca libertatea presei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .