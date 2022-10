Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinta PNL Alina Gorghiu a afirmat, duminica la Liga Alesilor Locali ai PNL de la Pitesti, ca a observat ca unul dintre partenerii de coalitie, referindu-se la Marcel Ciolacu face declaratii contondente la adresa liberalilor, in deplasarile pe la organizatiile PSD din tara. Presedinta interimara…

- Președinta interimara a Senatului, Alina-Ștefania Gorghiu, a participat, miercuri, 12 octombrie a.c., la Bruxelles, la reuniunea președintelor parlamentelor Uniunii Europene. Alina Gorghiu a fost invitata de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinta Camerei Deputaților a Republicii…

- Presedinta interimara a Senatului, Alina Gorghiu a anuntat ca in Biroul permanent al forului legislativ a fost aprobat un memorandum care prevede masuri de crestere a eficientei energetice si reducerea a consumului de energie in institutie. „Senatul iși desfașoara activitatea in a doua cea mai mare…

- Președinta interimara a Senatului, Alina Gorghiu, a participat, luni, la ceremoniile de deschidere a anului școlar 2022-2023, la doua unitați de invațamant argeșene, prilej cu care a aratat condițiile care asigura șanse egale la educație. „Fiecare elev, indiferent daca invața la o școala din rural sau…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, susține ca partenerii de coaliție de la PSD vor sa puncteze electoral și ”maresc salariile din gura”. Gorghiu a precizat faptul ca soluția corecta ar fi ca un ministru sa discute cu premierul, inainte de a face anunțuri publice despre creșteri de pensii…

- Președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, va ramane in funcție pana in mai 2023, atunci cand se va face rotația intre PSD și PNL și „va avea atribuțiile conform ințelegerii din coaliție”, au dezvaluit luni, 29 august, surse din partidul condus de Nicolae Ciuca pentru Libertatea. Decizia se…

- Alina Gorghiu, presedintele Senatului, a intervenit in scandalul izbucnit in cadrul coalitiei de guvernare pe tema rotatiei premierului si a confirmat ca PNL isi va respecta angajamentele luate la infiintarea coalitiei.