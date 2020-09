Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Daniel Constantinescu se afla in detentie, el fiind condamnat definitiv la zece ani de inchisoare. Dosarul privind cadastrarea judetului Constanta, denumit generic "Geotopldquo;, se afla pe rolul Tribunalului Constanta.Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc un nou termen in dosarul privind…

- Pe data de 28 octombrie 2008, procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a 37 de inculpati in legatura cu restituirea si atribuirea nelegala a unor intinse suprafete de teren intravilan din municipiul Constanta, Mamaia, plaja si faleza. Prin aceste fapte ar fi fost cauzat un prejudiciu in valoare…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost achitat pe linie in dosarul instrumentat de procurorul Mircea Negulescu ”Portocala”. In prima instanța, Cosma fusese condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, dar ulterior instanța a decis reluarea procesului de la zero, iar acum a fost achitat.Iata minuta…

- O femeie din județul Dambovita, care a lucrat ca asistent social, a fost condamnata la 3 ani de inchisoare cu executare si plata unor daune de peste 50 de milioane de lei.Potrivit unui comunicat remis de Direcția Naționala Anticorupție, femeia a primit bani si bunuri de la peste 100 de persoane pentru…

- Dosarul sechestrarii unor lautari intr-un club din Tabaraști poate fi judecat pe fond. Decizia aparține Tribunalului Prahova dupa ce nicio instanța din județul Buzau nu a putut trece dosarul de camera preliminara. Astfel ca judecatorii de la Curtea de Apel Ploiești au decis sa trimita cauza la o instanța…

- Tribunalul Timiș a continuat, astazi, audierile de martor in dosarul de trafic de cocaina al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu. Instanța l-a audiat pe Hașu Gabriel Bebe, fost polițist de frontiera, condamnat in dosarul șpagilor din vama Moravița, care a fost filmat in timp ce priza cocaina…

- Asociatia Constanta Altfel a atacat hotararea primei instante. Se solicita anularea HCL nr. 19 31.01.2017. Tribunalul Constanta a respins actiunea, in luna martie.Hotararea prin care a fost respinsa actiunea demarata impotriva PUZ ului pentru strada Calarasi, din Constanta, a fost atacata in recurs.…

- Fostul membru PSD Marian Neacșu, exclus din PSD dar deputat activ, s-a prezentat, joi, la sediul instanței supreme unde a fost chemat ca martor al procurorilor DNA in dosarul de mare corupție in care fostul trezorier al PSD, Mircea Draghici este acuzat de fapte de corupție privind folosirea unei…