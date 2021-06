Scandalul Dieselgate se extinde în Franța: Citroen, ultima companie inculpată Compania-mama a Citroën, a anuntat joi, dupa Renault, marti, si Peugeot si Volkswagen, miercuri, ca a fost incuplata în Franta în scandalul &"Dieselgate&", cu privire la &"înselatorie&", relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro



&"Automobiles Citroën SA (...) a fost inculpata azi (joi) de magistrati instructori cu privire la acuzatii de fapte de înselatorie la vânzarea unor vehicule diesel Euro 5 în Franta în perioada 2009-2015&", a anuntat într-un comunicat Stellantis, compania-mama a Citroën



Scandalul &"Dieselgate&"…

Sursa articol: hotnews.ro

