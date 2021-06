Costul uriaș de 133.000 de euro al unui training pentru o singura persoana, prevazut la Fondul de capital de risc pentru IMM-uri in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a adus o bila neagra Guvernului Cițu nu doar din partea Comisiei Europene, ci și din partea unor specialiști care considera cifra “absolut aberanta”. Ironic, […] The post Scandalul costului uriaș al unui training in PNRR: “Poate are Guvernul parteneriat cu NASA și nu știm noi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .