Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de Formula 1 Alpine a anuntat, marti, ca Oscar Piastri il va inlocui pe spaniolul Fernando Alonso in 2023 in calitate de pilot, insa australianul a dezmintit in cursul serii informatia, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Conform angajamentelor echipei fata de australian, Oscar va fi promovat…

- Pilotul Oscar Piastri (21 de ani) și echipa Alpine s-au contrazis public cu privire la contractul australianului pentru anul 2023. Alpine a emis astazi un comunicat prin care anunța ca Oscar Piastri va fi unul dintre piloții echipei anul viitor. Lucrurile au capatat o turnura interesanta. Australianul…

- Oscar Piastri a fost anunțat pe Twitter de Alpine ca fiind inlocuitorul lui Fernando Alonso, plecat la rivala Aston Martin. Pilotul australian a negat insa pe aceeași rețea sociala informația publicata de echipa din Formula 1.

- Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 in 2005 si 2006, va parasi echipa Alpine pentru a concura in 2023 la Aston Martin, a anuntat, luni, echipa engleza intr-un comunicat de presa. Spaniolul ii va lua lui lui Sebastian Vettel.

- Fernando Alonso (41 de ani) pleaca de la Alpine, fiind anunțat in cursul acestei dimineți la Aston Martin! Spaniolul, dublu campion in „Marele Circ”, vine pe locul lasat vacant de Sebastian Vettel, cel care și-a anunțat saptamana trecuta retragerea din Formula 1. Lumea motorsportului a primit o veste…

- Formula 1 a revenit in Canada pentru prima data din 2019, pe același circuit emblematic care poarta numele lui Gilles Villeneuve. Condițiile meteo in ziua de sambata nu au fost, insa, favorabile, deoarece a plouat in timpul ultimei sesiuni de antrenamente și in timpul calificarilor. Max Verstappen,…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca primul in Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Acesta va fi urmat de doi spanioli: Fernando Alonso (Alpine) și Carlos Sainz (Ferrari). Marele Premiu al Canadei are loc azi, de la ora 21:00. Cursa va fi in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport La…

- Max Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Marele Premiu al Azerbaidjanului, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Pentru Verstappen este al cincilea succes din acest sezon. Pe locul doi s-a clasat Sergio Perez (Red Bull Racing), iar podiumul a fost completat de George Russell…