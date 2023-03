Scandalul caselor de marcat de la Auchan. „Nicio persoană nu a fost disponibilizată” Dupa ce rețeaua de magazine Auchan a anunțat ca renunța la casele de marcat, proces implementat deja, iar clienții trebuie sa scaneze singuri produsele și sa plateasca, a venit și reacția lanțului francez: “colegii noștri din zona caselor raman la dispoziția oricarui client care are nevoie de ajutorul lor și nicio persoana nu a fost disponibilizata”. Auchan a facut recent cunoscut faptul ca va renunța in scurt timp la casele de marcat clasice pentru a se evita cozile, dar și pentru a fi redus timpul de așteptare, ele urmand sa fie inlocuite cu casele self service. Cat despre casieri, aceștia vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

