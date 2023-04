Stiri pe aceeasi tema

- Invierea Mantuitorului este cea mai mare sarbatoare a creștinatații. Chiar daca dogmele bisericești sunt clare, poporul roman are o serie de tradiții și superstiții legate de ziua de Paște.

- In contextul prilejuit de Sarbatoarea Pascala, valorile de trafic pot fi ridicate pe anumite artere, motiv pentru care polițiștii recomanda conducatorilor auto sa iși pastreze calmul, sa nu uite de politețea rutiera, sa manifeste atenție sporita, sa respecte regimul legal de viteza și regulile de circulație.…

- Liviu Dragnea vine cu noi idei de rețete pentru masa de Paște. Rețeta a fost incarcata pe canalului de Youtube, acolo, unde incearca sa-i convinga pe urmaritorii sai sa gateasca romanește. Zilele acestea, Dragnea a incarcat pe Youtube mai multe rețete de post, precum: orez cu ciuperci de legume, varza…

- Avand in vedere apropierea Sarbatorilor Pascale, reprezentanții Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Salaj vin in sprijinul consumatorilor cu serie de recomandari in ceea ce privește achiziționarea produselor specifice. Conform acestora, achiziționarea carnii, inclusiv a carnii…

- Apropierea sfintelor sarbatori de Paste constituie intotdeauna prilej de bucurii si emotii. Cu aceasta ocazie, fiecare dintre noi isi programeaza atat cumparaturi, cat si deplasari de la domiciliu, in minivacante sau vizite la prieteni ori rude. Pentru infractori, starea generala de destindere din jur,…

- Inghețata ne face fericiți! Da, nu este o gluma! Acest desert conține proteine ​​și grasimi de care corpul nostru are nevoie pentru a ne echilibra starea de spirit. In plus, se știe ca aminoacizii pe care ii consumam atunci cand manancam inghețata, cum ar fi triptofanul, cresc producția de serotonina,…

- O rețeta simpla, dar foarte gustoasa, creata de chef Catalin Scarlatescu ne scoate din incurcatura atunci cand nu mai știm ce sa gatim de post. Preparatul, pe cat de sanatos, pe atat de sațios este. Și se gatește cat ai clipi.

- Daca și tu te-ai saturat de prajiturile clasice și vrei sa gatești ceva deosebit, noi venim cu soluția și iți prezentam rețeta prajiturii Chocoflan. AI nevoie de mai multe ingredientele pentru ea, dar modul de preparare nu este deloc complicat. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi ca sa…