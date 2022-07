Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, minte si ca este incompetent, aducand ca argumente o serie de proiecte mari de infrastructura care stagneaza de multa vreme. „Am venit astazi la Cluj ca sa fluier…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut, marti, „un ultim apel” catre colegii din Coalitia de guvernare sa inteleaga ca „Romania trebuie sa aiba un cadru fiscal modern si european”. „Fac un ultim apel catre colegii mei din Coalitie, inainte de reuniunea de maine, sa inteleaga necesitatea ca Romania…

- Președintele interimar al USR, Catalin Drula, reacționeaza la masurile social-economice anunțate de coaliția de guvernare. Liderul USR acuza Coaliția ca duc Romania in faliment prin creșterea cheltuielilor, in loc sa „domoleasca morișca imprumuturilor” și „sa țina inflația sub control”. Fii…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, a anuntat, sambata, ca si-a lansat oficial candidatura la presedintia formatiunii. “Cred ca USR are nevoie de organizare, energie si o mana hotarata pe volan. Si ca sunt persoana potrivita pentru asta”, a afirmat el. Drula a mentionat ca USR a “pus bazele…

- Presedintele interimar al USR Catalin Drula a afirmat ca PSD si PNL vor sa creasca taxele si sa introduca impozitul progresiv, in contextul in care au crescut deja preturile. El a mai spus ca cei din coalitia de guvernare nu au de gand sa elimine pensiile speciale sau „sa inceteze sa tot creeze institutii…

- Comunitatea musulmana din Romania sarbatoreste de astazi, timp de trei zile, alaturi de musulmanii din intreaga lume, una dintre cele mai mari sarbatori ale islamului: Eid al Fitr.Cu aceasta ocazie, presedintele Consiliului Judetean Constanta, Mihai Lupu a transmis un mesaj pentru comunitatea musulmana.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si premierul britanic Boris Johnson au inceput sambata discutii tete-a-tete la Kiev, unde seful executivului britanic a venit intr-o vizita neanuntata public, transmit AFP si Reuters. „Chiar acum a inceput o vizita a lui Boris Johnson la Kiev cu o intalnire…