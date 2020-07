Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Zinedine Zidane a declarat, noaptea trecuta, dupa ce a castigat titlul in Spania cu Real Madrid ca acest trofeu are „un gust special”, mai ales pentru ca a venit dupa un sezon afectat de pandemia de coronavirus. Zidane a precizat ca nu este un om care se exteriorizeaza prea mult, dar…

- Monica s-a aruncat in fața trenului, in Spania. „Vreau sa fiu fericita!”, a strigat romanca și a tras-o dupa ea pe prietena ei, cele doua fiind spulberate pe șine. Doua femei au fost ucise de un tren in Barreda (Torrelavega), dupa ce una dintre ele a incercat sa o impiedice pe cealalta sa sara pe șine.…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a anunțat ca va cere Parlamentului sa aprobe prelungirea cu doua saptamani a starii de urgența pana pe 21 iunie dupa care guvernul va inceta sa restricționeze deplasarea cetațenilor, informeaza Hotnews, citand El Pais .Pedro Sanchez i-a informat pe liderii regionali…

- Cadavrul ursului Cachou, unul dintre ultimele exemplare din Pirinei, a fost gasit la 9 aprilie, in Catalonia. Imediat, autoritațile spaniole au deschis o ancheta pentru a stabili circumstanțele in care a murit animalul.

- Prim ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat ca va extinde pentru a cincea oara carantina in Spania, care va dura pana pe 6 iunie pana la miezul noptii, relateaza El Pais, citat de France24.

- Cele 20 de cluburi din Serie A au votat azi in unanimitate pentru a termina sezonul pe teren, intr-o ședința de urgența organizata de Liga profesionista italiana. Acum mingea trece in tabara celor de la Guvern in vederea stabilirii unui protocol cu Federcalcio pentru reluarea competițiilor, astfel ca…

- Spania a inregistrat 281 de decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul total de la declansarea pandemiei cu noul coronavirus sa ajunga la 24.824 de morti, potrivit noilor cifre comunicate vineri de Ministerul Sanatatii, informeaza EFE si AFP. Joi numarul deceselor de coronavirus…