- Riscul de spalare a banilor capata amploare pe teritoriul Romaniei si este mai mare decat cel legislativ, a declarat, miercuri, Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR)."Ingrijoreaza un risc despre care v-am spus si ultima oara si pe acesta il…

- Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), a anunțat miercuri ca face verificari ”la 16 – 17 banci implicate intr-o tranzactie destul de ciudata” legata de o operațiune de spalare de bani și a anunțat un dosar deschis de DIICOT. Mai mult, Cinteza a anunțat…

- DIICOT a deschis o actiune penala si 16-17 banci sunt verificate in contextul unor suspiciuni de spalare de bani, a declarat miercuri Nicolae Cinteza, director in Directia Supraveghere din Banca Nationala a Romaniei (BNR), care a precizat ca aceasta situatie ii aduce aminte de cazul Danske Bank.

- Directorul general al UniCredit, cea mai mare banca din Italia, si vicepresedintele Intesa Sanpaolo, a doua mare banca din tara, se numara printre 21 de persoane investigate de procuratura intr-o ancheta referitoare la falimentul operatorului aerian Alitalia, arata un document trimis persoanelor…

- Noul ministru al finantelor, Florin Citu, vrea sa reduca salariile sefilor bancilor de stat, CEC Bank si EximBank, la circa 5.800 de euro pe luna de la peste 15.000 de euro pe luna. In acest moment, directorul general (CEO) al CEC Bank este Bogdan Neacsu, iar directorul general al EximBank este Traian…

- Echipa de volei feminin a celor de la CSM Targoviște a transferat pe 9 ianuarie doua chinezoaice de mare valoare, de la Guangdong Evergrande. Pe 11 ianuarie insa, acestea au evoluat in campionatul Chinei, pentru fosta lor echipa! Acum risca jumatate de an de suspendare! CSM Targoviște a dat lovitura…

- Marius Șumudica, protagonistul unui nou scandal in Turcia. "Nu poti sa te superi pe fanii dezamagiti. Dar unul dintre ei a scuipat spre mine si m-a injurat. Am vazut negru in fata ochilor, mai ales ca oricum eram extrem de suparat dupa meci. Mai bine nu-l bagam in seama, dar eram prea nervos.…