Scandal uriaș după scăderea prețului la lapte din Lidl, Kaufland și alte magazine. Fermierii fac acuzații grave A pornit un scandal uriaș dupa ce s-a decis scaderea prețului la lapte cu 20%. Asociația Forța Fermierilor susține ca procesatorii și retailerii vor sa arunce aceasta modificare de preț de la raft pe umerii crescatorilor de bovine, spunand ca mecanismul este și prost gandit, și prost aplicat. Scandal uriaș dupa scaderea prețului la lapte […] The post Scandal uriaș dupa scaderea prețului la lapte din Lidl, Kaufland și alte magazine. Fermierii fac acuzații grave appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forta Fermierilor protesteaza public fata de modul in care este aplicata initiativa premierului Nicolae Ciuca de reducere a pretului final la lapte, pentru consumator, cu 20%. „In acest moment, asistam, de fapt, la o noua reducere a pretului de achizitie, la poarta fermei, pentru producatorii…

- „Asociatia Forta Fermierilor protesteaza public fata de modul in care este aplicata initiativa premierului Nicolae Ciuca de reducere a pretului final la lapte, pentru consumator, cu 20%. In acest moment, asistam, de fapt, la o noua reducere a pretului de achizitie, la poarta fermei, pentru producatorii…

- Este veste majora pentru romani despre alimentele din Lidl, Kaufland și alte magazine. Cand se vor opri scumpirile care i-au copleșit pe toți romanii, este anunțul lui Francois Villeroy de Galhau, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE). Vești importante despre alimentele din…

- Scandal ca la ușa cortului in Parlament, la dezbaterile din comisii privind proiectul de prevenire a separarii copilului de familie. Proiectul de lege a provocat discuții aprinse in sedinta de luni, 24 aprilie, iar aleșii s-au intrecut in jigniri și vorbe grele. De la ce a pornit totul. George Simion…

- Michael Schumacher a acordat un interviu, dupa aproape zece ani de la accidentul groaznic de pe partia de ski. Cel puțin așa au incercat sa lase impresia jurnaliștii de la „Die Aktuelle”. Gestul lor a starnit un val de critici pe internet. Primul interviu cu Michael Schumacher? Despre Michael Schumacher…

- Pregatirile pentru masa de Paștele ortodox sunt in toi, iar gospodinele s-au apucat, deja, de gatit bucatele tradiționale pentru masa festiva. Cozonacul, pasca, sarmalele, friptura de miel, ouale vopsite și drobul sunt vedetele sezonului. Ce ar conține, de fapt, drobul din comerț. Detaliul de pe eticheta…

- Pentru ca sarbatorile pascale se apropie cu pași repezi, romanii care sunt mereu pe fuga și nu au timp sa gateasca din pricina programului incarcat prefera sa cumpere produse deja preparate de Paște, chiar de la raft. Ce ar conține, de fapt, ouale deja colorate din magazine. De ce nu e recomandat sa…

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, are probleme mari. Acesta risca sa fie anchetat in cadrul unei investigații parlamentare. Care este scandalul uriaș in care este implicat Olaf Scholz. Ce acuzații grave i se aduc. Scandal la nivel inalt in Germania. I s-au adus acuzații grave lui Olaf Scholz Este scandal…