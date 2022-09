Critici dupa ce un amendament care prevede ca in fruntea Parchetului General ar putea fi numit nu doar un procuror, ci și un judecator, amendament adoptat in comisia speciala pentru legile Justiției. Amendamentul prin care un judecator poate deveni procuror general e ca și cum ai pune un chirurg ortoped sa faca o operație pe creier, spune fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, care critica Legile Justiției. „Va spun sincer ca dupa ce s-a intamplat in perioada 2017-2018, nu credeam sa mai traim aceleași momente in comisiile juridice. Iata, s-a inființat o comisie speciala și ce se intampla…