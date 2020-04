Scandal sexual la Manchester City: orgie cu două prostituate şi un prieten Kyle Walker a ignorat izolarea impusa din cauza pandemiei de coronavirus si a organizat o petrecere in locuinta sa, la care a invitat un prieten de-ai lui si doua escorte de lux. Intamplarea a avut loc cu o zi inainte ca Walker sa le transmita sustinatorilor sai sa respecte restrictiile de circulatie, potrivit Mediafax.ro. Citește și: Lovitura de teatru in Romania! Care este numarul real al deceselor persoanelor confirmate cu coronavirus Walker a petrecut cu cei trei la apartamentul sau pentru care plateste lunar suma de 8000 de lire sterline. Una dintre escorte, Louise… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

