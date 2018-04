SCANDAL sexual la Academie. Trei membri proeminenţi ai secţiei de literatură au demisionat Mai multe membre, precum si sotii si fiice ale unor membri ai Academiei Nobel ar fi fost abuzate sexual de personajul aflat in centrul scandalului. Publicatia suedeza Dagens Nyheter a dezvaluit informatiile, prezentand si marturiile a 18 femei care spun ca au fost abuzate sexual sau violate de respectivul barbat. Academia Nobel a rupt legaturile cu acest barbat, a carui identitate nu a fost dezvaluita, dar care este cunoscut publicului, fiind celebru in cercurile culturale, potrivit AFP. Abuzurile sexuale au avut loc in perioada 1996 - 2017, potrivit Dagens Nyheter. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

