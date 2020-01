Stiri pe aceeasi tema

- Politia a deschis un dosar penal dupa ce o tanara in varsta de 28 de ani din localitatea Aricestii Rahtivani, insarcinata in luna a noua, a fost gasita decedata in locuinta sa, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova. "La fata locului s-a deplasat o echipa de cercetare,…

- Un tanar din Radești s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus o mașina fara a avea permis și sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 0,94 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 11.30, polițiștii Postului de Poliție Radești l-au depistat pe un barbat de 31 de…

- Cristina Topescu a fost gasita moarta, duminica seara, in locuinta ei. Regretata jurnalista s-a stins din viata la doar 59 de ani. In cazul sau, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat ca a fost deschis un dosar penal dupa ce un barbat ar fi folosit pușca pe un drum din județul Brașov, procurorul de caz urmand sa evalueze toate probele.„Autorul a fost propus spre deschidere dosar penal la Parchetul de pe langa Judecatoria Vișeu,…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 a deschis un dosar penal pentru lovire dupa ce in mediul online a aparut un film in care se vede cum un taximetrist bate cu bestialitate un tanar de 23 de ani, pe o strada din București, potrivit Mediafax.„In data de 30 decembrie 2019, in jurul…

- IPJ Harghita informeaza ca, in cazul ursului lovit de masina si apoi lasat sa agonizeze pe sosea 16 ore, s a deschis dosar penal in rem de braconaj, informeaza observator.tvPolitistii precizeaza ca incadrarea juridica a faptei poate fi schimbata, in functie de evolutia anchetei.Un dosar penal de braconaj…

- Un barbat din Galati, care are interdictie de a vota, s-a prezentat, duminica, la o sectie din municipiu, situatia sa fiind semnalata de sistemul informatic. Reprezentantii sectiei de votare au sesizat Politia care a deschis dosar penal pe numele barbatului.

- Scandal monstru, vineri la pranz, in sediul Primariei Bacau. Viceprimarul Constantin Scripaț a sunat la 112, dupa ce nu și-a mai putut descuia ușa de la birou. Potrivit relatarilor unor martori, viceprimarul Constantin Scripaț a reclamat, inaintea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.