Vasil Maruscinet, in varsta de 63 de ani, a fost consulul Ucrainei la Hamburg, in Germania, inainte sa fie destituit in mai 2018 dupa ce a publicat o serie de mesaje antismemite ”rusinoase” si a ”incitat la ura rasiala” pe retelede socializare, potrivit diplomatiei ucrainene.



Potrivit presei, el a publicat pe Facebook declaratii prin care insulta evreii si in care dadea asigurari ca ”a fi nazist este o onoare”. El a publicat de asemenea o fotografie in care pozeaza cu un tort in forma cartii ”Mein Kampf” a lui Adolf Hitler, potrivit news.ro.



Fostul consul a contestat destituirea…