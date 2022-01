Scandal penal în USR Prahova: acuzațiile vizează falsuri și fraudarea alegerilor interne Este scandal in filiala USR Prahova dupa ce, la finalul anului trecut, Biroul Județean a formulat o sesizare penala. Sunt vizate alegerile interne pentru funcția de președinte dar și faptul ca plangerea a fost formulata de altcineva decat președintele organizației. „Au fost identificate niște documente false ce au fost transmise filialei USR PLUS Prahova. Biroul Județean al USR PLUS a decis sesizarea organelor competente la finalul anului trecut pentru ca noi nu putem admite posibile ilegalitați. In acest context, au fost discuții aprinse intre colegi”, a explicat Mihai Polițeanu, deputat USR… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

