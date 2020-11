Liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a solicitat, in plen, sa se ia act de demisiile parlamentarilor Uniunii Salvati Romania depuse marti si sa se voteze vacantarea mandatelor, insa presedintele USR, Dan Barna, a atras atentia ca solicitarile sunt cu data de 18 decembrie, acuzandu-i pe liberali ca doresc scoaterea acestui partid din Legislativ. “Pentru a […] The post Scandal pe validarea demisiilor USR din Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .