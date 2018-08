Stiri pe aceeasi tema

- O rusoaica, angajata peste zece ani la Ambasada SUA din Moscova, este suspectata de spionaj de catre autoritatile americane in beneficiul tarii sale, informeaza AFP, citand o serie de media din Statele Unite, potrivit Agerpres. De nationalitate rusa, femeia a lucrat pentru Secret Service - o…

- Deși programul legal de lucru este de 40 de ore pe saptamana in majoritatatea țarilor dezvoltate, statisticile arata ca in multe dintre ele angajații depașesc cu mult acest interval. Dar acest lucru nu se traduce automat prin productivitate mai mare, din contra, sunt situații in care cu cat angajații…

- Mai multe ore de munca nu inseamna neaparat și productivitate mai mare, de aceea mai multe țari experimenteaza scurtarea programului de lucru pentru angajați. Deși programul legal de lucru este de 40 de ore pe săptămână în majoritatatea țărilor dezvoltate, statisticile…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Procuratura Anticorupție a dat detalii privind anunța despre operațiunea desfașurata în comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, în dimineața zilei de astazi, într-o cauza penala cu doua capete de acuzare — corupere…

- CHIȘINAU, 12 iul — Sputnik. Procuratura Anticorupție a dat detalii privind anunța despre operațiunea desfașurata în comun cu ofițerii Serviciului de Informații și Securitate, în dimineața zilei de astazi, într-o cauza penala cu doua capete de acuzare — corupere…

- Polonia și Japonia se dueleaza joi, de la ora 17:00, in ultimul meci din grupa H de la Campionatul Mondial. Meciul va fi in direct pe TVR 2 și liveTEXT pe GSP.RO. Polonezii ar fi petrecut in cantonament, inaintea debutului la turneul final, potrivit cotidianului Przeglad Sportowy. Un episod pe care…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a efectuat luni percheziții la Centrul cultural roman din Cernauti pentru incalcarea integritații statului ucrainean ca urmare a prezentarii unei harți a Romaniei Mari, care include și nordul Bucovinei, scrie Agerpres. Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU)…

- Scandal la Parlament! Mai multe mașini care ar aparține mișcarii #rezist s-au dus la Parlament pentru a-i provoca pe oamenii care s-au adunat acolo și urmeaza sa ajunga in Piața Victoriei, anunța Antena3.Mai multe mașini dau ocol Palatul Parlamentului și trec constant prin fața unde sunt parcate…