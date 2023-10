Scandal la Loteria Română, cu noul logo. Radu Oprea trimite Corpul de Control Ministrul Radu Oprea trimite Corpul de Control pentru a investiga scandalul iscat de noul logo de la Loteria Romana. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va trimite Corpul de Control la Loteria Romana, dupa ce in spatiul public au aparut controverse privind achizitia noului logo. „Pot trimite Corpul de Control acolo pentru a constata daca intr-adevar lucrurile sunt asa cum trebuie facute. Va fi un control si la Loteria Romana, pentru a lamuri si aceasta problema care a aparut in spatiul public”, a spus Oprea, chestionat cu privire… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va trimite Corpul de Control la Loteria Romana, dupa ce in spatiul public au aparut controverse privind achizitia noului logo. La aniversarea celor 117 ani de activitate, Loteria Romana a anunta…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca va trimite Corpul de Control la Loteria Romana, dupa ce in spatiul public au aparut controverse privind achizitia noului logo.„Pot trimite Corpul de Control acolo pentru a constata daca intr-adevar…

- Ambasada Statelor Unite la București starnește glume pe Facebook, dupa un mesaj despre Vladimir Putin. Americanii lasa sa se ințeleaga ca fie se așteapta ca liderul rus sa traiasca pana cel puțin la 120 de ani, fie se refera la un Putin aflat pe „lumea cealalta”.„Vladimir Putin spune ca a fost o…

- Daniela Nane a anunțat ca a luat-o in grija pe fiica Ioanei Lupașcu. Pianista a murit joi dimineața, la varsta de 45 de ani. Artista era internata la Institutul Oncologic din București.Pianista Ioana Maria Lupașcu, angajata la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, a murit joi dimineața, 31…

- „Moscova pierde din ce in ce mai mult controlul in Republica Moldova. Pe de o parte, Maia Sandu și partidul de guvernamant joaca tare pe linia asta, se rup acorduri semnate in cadrul Comunitații Statelor Independente (CSI), se limiteaza numarul diplomaților ruși pe teritoriul moldovean, se emit mesaje…

- Razboi in Ucraina, ziua 503. Statele membre NATO vor intensifica actiunile colective de aparare si descurajare militara, cu ocazia summitului din Lituania, si vor reafirma sprijinul neconditionat pentru Ucraina.

- Un adolescent din Canada și-a scrijelit numele pe stalpul de lemn al unui templu japonez din secolul al VIII-lea, aflat in patrimoniul UNESCO.Un oficial local a declarat ca un turist japonez a incercat sa intervina atunci cand l-a vazut pe adolescent scrijelindu-și numele pe stalpul templului antic,…

- Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate naționala al președintelui Joe Biden, a declarat ca Statele Unite vor trimite Ucrainei bombe cu dispersie, interzise pe scara larga, ca parte a unui pachet de asistența in domeniul securitații, o acțiune despre care Ucraina a spus ca ar avea un “impact…