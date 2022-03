Scandal la Constanța cu steagul Ucrainei pus la Primărie Maria Șandor, cunoscuta pentru participarea la proteste și masurile luate in contextul pandemie, a ieșit din nou in evidența. De data aceasta, marul discordiei este steagul Ucrainei arborat la intrarea in Primaria Constanța. Șandor s-a luat la harța cu paznicul, dupa ce a luat steagul de pe cladire. ,,Dragii mei, nu suntem de acord cu ceea ce se intampla in Ucraina, cu victimele și tot ce se intampla acolo, nici cu Rusia nu ținem, asta este clar, dar nu este normal ca steagul Ucrainei sa fie arborat in locul steagului Uniunii Europene sau langa steagul Romaniei. Nu știu daca Ucraina ar fi pus… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

