Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu (ALDE), Gabriela Firea (PSD) si Traian Basescu (PMP) se afla pe primele pozitii pe buletinele de vot la alegerile pentru primarul general al Capitalei.Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a stabilit, prin tragere la sorti, ordinea pe buletinele…

- 18 candidati au ramas in cursa pentru functia de primar general al Capitalei, la alegerile locale din 27 septembrie. Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat marti definitive candidaturile. Conform procesului verbal al BEM, au fost inregistrate…

- Gabriela Firea, candidat pentru un nou mandat de edil al Capitalei, a prezentat candidații PSD pentru Consiliul General al Municipiului București (CGPMB), lista fiind deschisa de fostul premier al Romaniei din anii 1990-1991, Petre Roman. Printre...

- Gabriela Firea si-a depus duminica dosarul de candidatura la functia de primar general al Capitalei. La ieșirea de la Biroul Electoral, primarul Bucureștiului a criticat campania electorala a lui Nicușor Dan, a atacat Ministerul Sanatații și Guvernul, apoi a trecut in revista realizarile sale din actualul…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, protocolul de constituire a Aliantei USR PLUS la nivelul Capitalei si al sectoarelor. In alegerile locale din 2020, USR si PLUS vor avea liste comune de candidati pentru Consiliile Locale de Sector si pentru Consiliul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, marti, ca in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de miercuri, se va discuta achizitia a inca cinci aparate de testare Real Time PCR si a opt extractoare moleculare, potrivit Agerpres. "In debutul pandemiei ne-am crescut…

- Referitor la anuntul facut de liderul PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, conform caruia PNL Bucuresti o da in judecata pe Gabriela Firea, Primarul General al Capitalei, "pentru ca blocheaza votul a trei noi consilieri PNL in CGMB" Primaria Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: Alegerea consilierilor…

- „Regretam nespus trecerea in nefiinta a domnului Dumitru Comanescu, care a avut loc in aceasta dimineata! Intalnirea cu dumnealui a fost o adevarata lectie despre viata si credinta, despre responsabilitatea pe care o avem fata de fiecare suflet pe care il intalnim, despre puterea de a depasi si a…