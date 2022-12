Stiri pe aceeasi tema

- "Recunosc, am fost un manager slab cand l-am adus pe Sorin Oancea in șlapi și cu punga de 1 leu in mana din curtea lui Dan Voiculescu. Cand l-am pus administrator al televiziunii libere, eu m-am dedicat meseriei de regizor și producator de film. Las cititorii sa numere distincțiile care mi-au fost acordate…

- In baza unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Asociaților din 19 decembrie 2022, Vasile Negrila a fost numit noul director executiv al societații B1 TV CHANNEL SRL, incepand cu data de 23 decembrie 2022.La o zi dupa ce Bobby Paunescu, in calitate de administrator al televiziunii, a numit un nou…

- In baza unei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Asociaților din 19 decembrie 2022, Vasile Negrila a fost numit noul director executiv al societații B1 TV CHANNEL SRL, incepand cu data de 23 decembrie 2022.La o zi dupa ce Bobby Paunescu, in calitate de administrator al televiziunii, a numit un nou…

- "Acest proiect a fost creat pe 2 principii importante: primul era ca sub nicio forma aceasta televiziune sa nu ia bani de la stat, sunt martori toți, de la Radu Moraru pana la Radu Soviani sau Mihai Marțu, iar al doilea ca aceasta televiziune este facuta pentru cetațean. Noi eram la inceput și ne luptam…

- Bobby Paunescu a vorbit la Realitatea FM despre B1 TV dar și problemele prin care trece televiziunea fondata chiar de omul de afaceri. "Televiziunea asta a fost facuta pe doua principii: toata lumea e libera sa plece sau sa vina și sa nu luam niciodata bani de la stat", marturisește Paunescu.Regizorul…

- Candidatura lui Bobby Paunescu la alegerile prezidențiale din 2019 a fost sabotata de Statul Paralel, care incerca din rasputeri sa-i opreasca pe toți cei care erau pregatiți pentru un astfel de pas și care veneau cu un bagaj academic solid. In plus, caracatița Sistemului ravnea la Studiourile Buftea,…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a avut un dialog cu Marian Vanghelie. Fostul primar a dezvaluit structura Statului Paralel dar și felul in care a funcționat acesta."Ca sa ințelegem mai bine ce se va intampla cu Romania, trebuie sa știm ce s-a intamplat pana acum. Cand am vazut domnul Vanghelie…