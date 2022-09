Stiri pe aceeasi tema

- Unirea Dej a urcat pe primul loc in Liga a II-a de fotbal dupa ce a invins-o pe Unirea Constanta cu scorul de 2-1, sambata, intr-un meci din etapa a 5-a. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Meciul de Liga 2 dintre Oțelul și Poli Timișoara a inceput cu cateva minute mai tarziu decat ar fi trebuit, ca urmare a acțiunilor fanilor din Galați. In jurul orei 11:31, cand banațenii se pregateau sa inceapa duelul de la Galați, „centralul” Iulian Calin a decis sa amane puțin fluierul de start. ...

- Joi, 4 august: Progresul Spartac – Dinamo 0-1A marcat: Bordușanu ’27. Vineri, 5 august: Unirea Slobozia – Minaur Baia Mare 3-0Au marcat: C. Rus ’16, Afalna ’24, I. Coada ’58. Sambata, 6 august: ora 11.00: Viitorul Pandurii Targu Jiu – CSC DumbravitaConcordia Chiajna – CSM Slatina CSC Selimbar – FC BrasovUnirea…

- Tehnicianul echipei Rapid București, Adrian Mutu, a declarat duminica seara, dupa meciul cu FCSB, scor 2-0, ca acest succes este pe deplin meritat. Mutu a mai precizat ca este foarte multumit de atitudinea jucatorilor, insa a adaugat si ca echipa are nevoie de intariri. Citește și: Obosiți fara glorie!…

- Transferat in aceasta vara de la Rapid București, Rares Ilie a fost titular in primul sau meci pentru OGC Nice. Mijlocașul roman a jucat sambata seara in amicalul cu AS Roma, scor 1-1. Partida s-a disputat in Portugalia, la Albufeira.

- Invinsa in Supercupa Romaniei și eliminata din preliminariile Champions League, CFR Cluj a obtinut sambata prima victorie a sezonului, scor 1-0, impotriva echipei Rapid București. Meciul din Gruia a avut loc in prima etapa din SuperLiga (fosta Liga 1).

- Jucatorii echipelor de fotbal Otelul Galati si FCSB vor intra pe teren, la meciul de sambata, insotiti de cinci caini proveniti din adapostul „Ajutati-l pe Labus”, care vor putea fi adoptati.

- Luni, 27 iunie 2022, FC Petrolul Ploiești trebuia sa bifeze al treilea meci-test din cantonamentul de la Kartepe, din Turcia, cu echipa qatareza Al-Markhiya SC Doha. Insa, acesta a fost decalat, programul de jocuri amicale suferind modificari. Astfel, testul cu echipa unei foste vedete de la Oțelul…