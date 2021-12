Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine la intrarea in parcul arheologic din Constanța, unde se desfașoara Targul de Craciun, in incercarea de a intra fara certificat verde.

- „E normala isteria aberanta de la noi. Problema este de compoziție a poporului. Problema veche de sute de ani”, a scris Caramitru pe Facebook. El vine și cu un contraexemplu: Elveția, unde 65% din populație a votat la referendum pentru certificatul verde. Andrei Caramitru a comentat și faptul ca bucureștenii…

- Fostul primar al Capitalei Gabriela Firea ii solicita edilului Nicusor Dan sa anuleze imediat taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, de la Piata Universitatii, care se aplica inclusiv copiilor peste 12 ani. "In calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit…

- Primaria Capitalei a anuntat noi reguli mde la Targul de Craciun din Piata Universitatii, reglementate printr-o hotarare emisa de catre Guvern. Prin urmare, de sambata, capacitatea evenimentului Bucharest Christmas Market din Piata Universitatii este limitata la 1.000 de persoane simultan, iar programul…

- Este deja cunoscut faptul ca Targul de Craciun 2021 de la Cluj-Napoca nu va fi oprit din pricina situației epidemiologice actuale. Așadar, in acest an evenimentul va fi organizat in perioada 26 noiembrie - 31 decembrie.Targul de Craciun 2021 la Cluj-Napoca. Ce surpriza ii așteapta pe clujeni?46 de casuțe…

- Peste 200 de artizani din judetul Maramures s-au inscris sa participe la un targ de Craciun programat sa aiba loc intr-un spatiu neconventional din municipiul Baia Mare, a declarat vineri seara, pentru AGERPRES, organizatorul evenimentului, Sorin Orzac. "Surpriza e uriasa, sincer nu ne-am…

- Viceprimarul PNL Sebastian Rusu și-a prezetat, intr-o conferința de presa, raportul privind activitatea depusa in primul an de mandat. Deszapezire. Au fost verificare utilajele din dis pozitiv, personalul aferent și funcționalitatea utilajelor. Au mai fost verificate stocul de material antiderapant…