In cadrul ediției cu numarul 13 din Survivor All Stars, in tabara Razboinicilor izbucnește un scandal de toata frumusețea. Motivul? Baieții nu asculta deloc parerea fetelor, cand aceasta este expusa. Maria Chițu este cea care a sesizat acest aspect și s-a luat la contre cu Alex Delea. Scandal in tabara Razboinicilor Dupa ce concurenții din […] The post Scandal in tabara Razboinicilor. Robert nu a mai suportat și a pus-o pe Maria Lungu la punct: „Chiar nu am respect” appeared first on Playtech Știri .