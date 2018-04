Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National al Partidului Democrat a dat in judecata Guvernul rus, echipa de campanie a lui Donald Trump si WikiLeaks, acuzand existenta unei conspiratii pentru influentarea alegerilor prezidentiale din 2016 in favoarea lui Donald Trump, scrie The Guardian.

