- Liderul Partidului Ciudadanos (liberal) Albert Rivera si-a anuntat demisia luni, la o zi dupa prabusirea formatiunii sale in alegerile legislative din Spania, in urma carora a obtinut zece mandate, fata de 57 in aprilie, relateaza AFP.

- Peste 37 de milioane de cetateni sunt asteptati, duminica, la urne in Spania pentru a alege un nou Parlament. Oficialitatile au anuntat masuri extraordinare de securitate, mai ales in ceea ce priveste Catalonia, unde, in ultimele saptamani, au avut loc proteste violente.

- Marea Britanie a cerut mai multe detalii privind mandatul european de arestare emis de Curtea Suprema a Spaniei pe numele Clarei Ponsati, una din liderii separatiști catalani, se arata într-un document britanic publicat de autoritațile spaniole, relateaza Mediafax citând Reuters. Într-un…

- Un protest amplu a izbucnit la Barcelona luni, oamenii iesind in strada pentru a contesta condamnarea la ani grei de inchisoare a mai multor lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017. Spre seara protestul…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…

- Juristul Prefecturii Ialomița, Ionel Ghiorghișor, a demisionat in dimineața zilei de 1 octombrie 2019. Potrivit declarațiilor sale, demisia sa este justificata de modul absurd in care procedurile administrative impuse de la Centru ii afecteaza sanatatea. Ionel Ghiorghișor este interesat de o candidatura…