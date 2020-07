Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Aeroporturilor din Romana, David Ciceo, considera ca transportul aerian a fost discriminat comparativ cu alte tipuri de transport, precum cel rutier sau feroviar si spune ca operatorii din domeniu solicita credite garantate de stat pentru a putea acoperi pierderile inregistrate…

- Intre municipalitatea timisoreana si clubul Heaven exista un aparent razboi, care a izbucnit si in spatiul public. Si spun aparent, fiindca multa lume se indoieste de determinarea primariei de-a prelua terenul ocupat de club din urma cu 17 ani. Si asta dincolo de tot felul de litigii aflate pe rolul…

- Elena Ionescu si Dragos Stanciu s-au cunoscut in Turcia, s-au iubit, au facut un copil si s-au casatorit. Relatia lor a durat doar cateva luni, iar in toamna anului 2019 au decis sa divorteze. Cine este Elena Ionescu, marea castigatoare Survivor Romania 2020 "Asa cum prea bine se stie,…

- Andreea Balan a dezvaluit amanunte neașteptate ale vietii sale, intr-un interviu pentru Viva!. "Ultimul an a fost pentru mine un rollercoaster emoțional, in care am trecut de la normalitate la agonie, apoi la extaz și apoi iar la agonie. Ma refer la faptul ca aveam o relație normala, frumoasa,…

- Viața Nicoletei s-a schimbat complet imediat cu venirea bebelusului pe lume, un baiețel. Ea și soțul sau, Catalin, un alt concurent al emisiunii, sunt acum cei mai fericiti parinti. Aceasta a trecut printr-o cezariana, insa a reușit sa se recupereze destul de rapid imediat dupa aceasta. "Am…

- „Tehnocratul” Ion Chicu anunța pe facebook ca guvernul sau își va „asuma” din nou raspunderea pentru legea anulata ieri de CC. Stimați Prieteni, 1. Curtea Constituționala a declarat neconstituționala legea ”asumata” de guvern. Motivul - procedura.Nu…