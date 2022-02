Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de pe ordinea de zi vizau modificarea unor hotarari CGMB adoptate anterior, dupa ce Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei a solicitat o serie de clarificari in ce priveste cererile de finantare.„De fapt, sedinta de astazi noi o tinem pentru ca este o noua incercare a…

- Grupul PSD a parasit joi sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acuzand modul in care a fost intocmita documentatia pentru o serie de proiecte prin care Primaria Capitalei solicita finantare prin Programul Anghel Saligny. Proiectele de pe ordinea de zi vizau modificarea unor…

- ”Am reamintit in sedinta de azi (a Consiliului General al Municipiului Bucuresti – n.r.) ca Primaria Capitalei are in continuare o problema financiara serioasa, generata de cresterea costurilor cu energia. Am cerut din nou autoritatilor centrale, in mod public, sa ajute Bucurestiul prin subventionarea…

- ”Pretul caldurii in Capitala va sari in aer. Noul tarif total pentru gigacalorie anuntat oficial de catre ANRE este aproape dublu, peste 850 de lei. Nicusor Dan trebuie sa vina cu solutii, nu sa-i arate cu degetul pe cei care i-au lasat proiecte la cheie. Inainte sa ma acuze de minciuni mai bine le-ar…

- Actualul edil nu a prezentat o propunere de modificare a prețului gigacaloriei in Consiliul General, susține Gabriela Firea, președintele PSD București. Mai mult, aceasta susține ca Termoenergetica se confrunta cu grave probele dupa ce nu ar fi incasat mai mult de 210 milioane de lei de la Primaria…

- Incendiu violent, in Arges, in aceasta dimineața, la primaria Beleți-Negrești. Sediul administrativ dar și o anexa in care se afla depozitata arhiva, au fost cuprinse de flacari. Apelul la 112 a fost facut de un localnic.Mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgența. Potrivit pompierilor,…

- Gabriela Firea acuza ca primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, solicita ilegal cresterea pretului la caldura si apa calda, ea afirmand ca nici acum, dupa un an de mandat, acesta nu este reprezentatul legal al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Termoenergetica Bucuresti-Ilfov. ”Primarul general…

- Primarul general, Nicușor Dan, a promis numeroase lucrari de modernizare ale rețelei de termoficare, ce ar fi trebuit executate in vara acestui an, insa Termoenergetica a efectuat și efectueaza mai mult “carpeli” la conductele vechi, in multe cazuri remedierile rezistand doar cateva zile. Zona strazilor…