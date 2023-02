Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost implicata in scandalul dopajului de la US Open, in organismul ei gasindu-se substanța interzisa Roxadustat, Simona Halep primește o veste buna. Jucatorea de tenis din Romania ar putea primi despagubiri din partea WTA. Despre ce ar fi vorba. Ce despagubiri ar putea primi Simona Halep de…

Simona Halep nu se astepta la asa ceva. Anuntul facut chiar in plin scandal de dopaj. Sportiva noastra este direct vizata. Vezi AICI dezvaluiri inedite despre cea mai buna jucatoare de tenis din Romania...

- Simona Halep dovedește inca o data ca este o adevarata luptatoare. In plin scandal al dopajului de la US Open, cand a fost depistata substanța Roxadustat in organismul ei, jucatoarea de tenis face tot posibilul de a se menține in forma, deși este suspendata din activitatea sportiva. Cum a fost surprinsa,…

- Papa Francisc a vorbit luni despre practicarea dopajului, pe care a calificat-o „periculoasa” si ca „o inselaciune care diminueaza frumusetea si distractia sportului, patandu-l cu minciuni”, informeaza EFE, citata de Agerpres.Suveranul Pontif a primit in audienta membri ai Federatiei italiene de volei…

- Floretista Maria Boldor, 26 de ani, a fost depistata pozitiv la proba A cu ostarina, un steroid anabolizant interzis de Agenția Mondiala Antidoping in 2008, informeaza Gazeta Sporturilor . Maria Boldor a fost depistata pozitiv la un control din luna decembrie comandat de ANAD, agenția naționala antidoping.…

Simona Halep a lasat masca pe toata lumea. Aparitie absolut incredibila a romancei in plin scandal de dopaj. Fanii campioanei noastre au fost socati. Vezi AICI imaginile virale ale inceputului de an cu Simona Halep...

- Simona Halep a postat sambata seara o fotografie pe pagina sa de Facebook, alaturi de un mesaj in care isi exprima speranta ca anul care vine va fi mai bun decat 2022. Sportiva este surprinsa langa un brad impodobit. Simona Halep a ales sa poarte pentru noaptea dintre ani haine de iarna, groase, in…

- Simona Halep traverseaza in prezent o perioada dificila a vieții sale, dupa ce a fost suspendata din activitate, intr-un scandal de dopaj controversat in opinia multora. Cu ce mesaj i-a luat prin surprindere pe admiratorii sai, de curand.