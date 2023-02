Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sportului anunta ca a convocat, in baza prerogativelor sale legale, Adunarea generala extraordinara a Federatiei Romane de Hochei pe Gheata, dupa ce a fost constatata o conduita de incalcare, in mod repetat, a statutului FRHG si a actelor normative care asigura desfasurarea activitatii.…

- Azi are loc o Adunare Generala Extraordinara a Federației Romane de Hochei pe Gheața (FRHG), adunare considerata ilegala de catre actuala conducere, ce a depus deja o plangere penala in acest sens ce-l vizeaza pe coordonatorul acțiunii, același Eduard Novak, ministrul sportului. Fii la curent…

- Federatia Romana de Hochei pe Gheata se declara consternata de atitudinea lipsita de fair play, respect si consideratie a Sport Club Miercurea Ciuc dupa ce a refuzat sa joce in campionatul Romaniei dar a facut-o fara nicio prpblema in Erste Liga. Desi clubul avea programat un meci oficial in Campionatul…

- Intr-un comunicat intitulat „Bolnavi la jocurile din campionatul Romaniei, dar apti sa participe in cel din Ungaria”, Federația Romana de Hochei pe Gheața (FRHG) acuza echipa HSC Csikszereda ca s-a dat „lovita” in liga naționala dar a fost apta o zi mai mai tarziu pentru Erste Liga. FRHG se declara…

- Razvan Burleanu (38 de ani), președintele Federației Romane de fotbal, spune ca legea prin care ministrul Eduard Novak (46 de ani) vrea sa impuna un numar de sportivi romani la cluburi este discriminatorie. Eduard Novak, minstrul Sportului, a transmis ca incepand cu luna februarie toate cluburile din…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) acuza opt alesi locali din cadrul Consiliului Local Popesti - Leordeni de conflict de interese administrativ dupa ce au participat la votul in urma caruia a fost respinsa hotararea prin care ar fi urmat sa le inceteze mandatele. Agenția Naționala de Integritate…

- Eduard Novak reacționeaza dupa ce Federația Romana de Hochei pe Gheața a anunțat ca rupe unilateral contractul cu Ministerul Sportului. Novak susține ca forul condus de Alexandru Halauca a organizat alegeri neregulamentare, in timp ce FRHG vrea sa funcționeze pe cont propriu. Ambele parți reclama un…