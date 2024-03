Patinoarul din Brașov. Fiori de gheață pentru viitorul olimpic și neolimpic Este trist și deosebit de grav. Doua echipe de baieți nu mai mari de 15 ani, s-au luat la bataie pe gheața unui patinoar Olimpic. S-a intamplat in orașul de sub Tampa, la finalul intalnirii dintre Corona Brașov și Carța, comuna din județul Harghita. Duminica la pranz, in Campionatul Național. Viralul derulat timp de un minut imediat dupa finalul meciului, intrece masivitatea Postavarului și inchipuirea celui mai nefericit dintre arbitrii. Nici el nu a scapat nelovit din hocheiul transformat in kick-boxing generalizat . Partida caștigata de brașoveni cu 4-3, s-a prabușit intr-o radiografie crunta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

