Autoritațile au declanșat o ancheta care vizeaza „persoane inca neidentificate din Ministerul Federal al Transporturilor" și Agenția Federala Germana pentru Automobile(KBA). "Persoane neidentificate sunt suspectate ca au dezvaluit secrete industriale in detrimentul producatorului Daimler", a informat Parchetul din Stuttgart. Aceasta este „o procedura de investigație din cauza suspiciunii divulgarii neautorizate a secretelor de afaceri in […]