Corpul de control din cadrul Companiei Nationale Posta Romana (CNPR) verifica, in prezent, informatiile vehiculate in presa, cu privire la faptul ca unii postasi din judetul Vrancea ar face campanie electorala pentru PSD, potrivit unui punct de vedere al operatorului national de servicii postale, citat de AGERPRES. "Conducerea Postei Romane isi mentine pozitia de neutralitate politica si in acest proces electoral, asa cum a facut cu fiecare ocazie. Corpul de Control al Directorului General verifica, la aceasta ora, informatiile vehiculate in presa cu privire la incidentul din judetul Vrancea.…