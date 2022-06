Fostul președinte al organizației AUR Satu Mare, Iulian Cacau, a anunțat, marți, ca demisioneaza din partidul lui George Simion. Intr-o postare pe pagina de Facebook, Cacau a lansat acuzații grave la adresa liderului AUR, despre care spune, printre altele, ca a organizat „petreceri la care s-au savarșit acte de preacurvie”. Fostul membru din Satu Mare […] The post Scandal in AUR. George Simion, acuzat ca a organizat ”petreceri la care s-au savarșit acte de preacurvie” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .