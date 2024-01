Stiri pe aceeasi tema

- Incoronarea modelului de origine ucraineana, Karolina Shiino, drept caștigatoare a concursului Miss Japonia, in aceasta saptamana, a declanșat o dezbatere pe rețelele sociale despre ce inseamna sa fii și sa arați japonez, potrivit Reuters. Karolina Shiino locuiește in Japonia de mai bine de 20 de ani…

- Desemnarea tinerei de origine ucraineana Karolina Shiino drept castigatoare a concursului Miss Japonia in aceasta saptamana a declansat o dezbatere pe retelele de socializare despre ce inseamna a fi si a arata japonez, informeaza Reuters.Modelul in varsta de 26 de ani, care s-a nascut in Ucraina,…

- „Au existat bariere rasiale și a fost o provocare sa fiu acceptata ca japoneza”, a spus Carolina Shiino in lacrimi, intr-o japoneza impecabila, dupa ce a fost incoronata luni Miss Japonia. Modelul in virsta de 26 de ani, nascut in Ucraina, s-a mutat in Japonia la virsta de cinci ani și a fost crescuta…

- Polonia este interesata sa incheie un acord cu Ucraina, care sa permita comertul cu produse agricole pe baza de licente de export/import, similar cu cel convenit de autoritatile de la Kiev cu Romania si Bulgaria, astfel incat sa inceteze protestele de la granita Ucrainei, a declarat pentru Reuters un…

- Un obiect aerian neidentificat a intrat in Polonia venind din Ucraina, a anunțat vineri armata poloneza, potrivit Reuters. Un obiect aerian neidentificat a intrat vineri dimineața in spațiul aerian al Poloniei din direcția graniței cu Ucraina, a anunțat Comandamentul Operațional al armatei poloneze.„Dimineața,…

- Statul rus si-ar putea reduce participatiile detinute la unele companii mari, insa va mentine o participatie majoritara, pe lista aflandu-se aproximativ 30 de firme pentru o posibila privatizare, a anuntat joi ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, transmite Reuters.In contextul sanctiunilor occidentale,…

- Serviciul de securitate ucrainean a anuntat ca a lansat o ancheta penala in temeiul unei legi privind colectarea de informatii dupa ce intr-un birou care ar fi putut fi folosit in viitor de comandantul-sef al armatei, generalul Valeri Zalujni, a fost gasit un "dispozitiv tehnic", relateaza Reuters.Serviciul…

- Ungaria a transmis luni ca nu va ceda presiunilor altor state din Uniunea Europeana pentru a accepta discutiile de aderare cu Ucraina, pregatind scena pentru o confruntare la summitul UE din aceasta saptamana, relateaza Reuters.Guvernul ungar "va continua sa ia decizii in conformitate cu valorile…